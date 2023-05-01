1.AYAK: İlk kez start alacak 3 yaşlı Arapların 1 şartlı yarışında Kafkaser, Ahen Tay, Canhatice ve Ezfedlacan birinciliğe göz kırpan taylar.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun 16 handikap yarışında Final Drive, Run For Happiness, Yahyahan, Rashomon ve Rotovatör arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arapların KV-6 çim yarışında eküri destekli Tunç Siperi, Özüdoğru ve Şahahmet öncelikli isimler. Silahlı ve Egeberk yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında eküri avantajlı Atıcı Bey favorim. Güvenenler kuponlarda tek başına bırakabilir.

5.AYAK: Arap taylarının bölünen 1 şartlı yarışında Can Arkadaş, Obalı, İboş, Gariplerbeyi, Cennet Bahçesi ve Faroy Han öne çıkan taylar.

6.AYAK: Arapların kumdaki 16 handikap yarışında Altındere ve Şahsekin çekişmesi yaşanacak. Bu ikili birlikte düşünülmeli.

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