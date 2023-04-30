1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 14 handikap yarışında Ebralzade, Kuzgun Efe, Deli Yıldırım ve Müravi öne çıkan isimler. Savaşçıtay yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 17 handikap yarışını istim üstündeki Oklahoma'nın kazanmasını bekliyorum. Uygun kilosuyla Bikati sürpriz yapabilir.

3.AYAK. 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap çekişmesinde Ahatlı, Flawless Power, Vaspurakan, Giatres ve Bello Boy öncelikli taylar.

4.AYAK: İngilizlerin KV-9 Sadettin Atığ koşusunda Age Of Fire, Mamba Forever, Çakırdağlı, Zorro, Expectancy ve Anadolu Şahini arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Halay ve eküri destekli Arapoviç birinciliği daha çok isteyen Arap atları.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapl taylarının maiden yarışında Pamukçu, Ponçiktay ve Kayaların Kraliçesi arasında birincilik düğümü çözümlenir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın