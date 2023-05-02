1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında Catanzaro, Spanish Fly, Mamba Mentality, King Of The Rose, Stone Actions ve Taylolo öne çıkan taylar.

2.AYAK: Arapların kum pistteki 17 handikap yarışında Canoğlucan ve Güvenoğlu çekişmesi yaşanacak.

Bu ikili kuponlarda birlikte yazılmalı.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 15 handikap yarışında formunu geliştiren Muallim Hanım favorim.

Güvenenler tek başına bırakabilir.

4.AYAK: İngilizlerin KV-7 'Ankara Gazeteciler Cemiyeti' koşusunda Malkoçhan, Grasyas ve Bright Hope arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Avcım, Hilal Zamanı, Taçmercan, Tahsinağa ve Barskanın Oğlu birinciliğe göz kırpan taylar.

6.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının 3 şartlı yarışında Ateştay, Taşpınar, Pamucak ve Balbalam öne çıkan kısraklar.

Melde Kız sürprizde.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın