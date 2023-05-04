1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Bustany, Dabbe, Jason Bourne, Queen Akarca ve King Arel arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
2.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışında Mamuşoğlu, Turaçbey, Bursa Efesi ve Editör birinciliği hedefe koyan isimler.
3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında Amiral Hold, Bianco ve Criminal arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK. 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki KV-8 yarışında başarılı sonuçlara imza atan Dragon Fire favorim. Güvenenler tek başına bırakabilir.
5.AYAK. 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Oğlum Yunus, Melanur ve Baba Coşkan birinciliğe daha yakın gördüğüm taylar.
6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin KV-6 yarışında Lady North, Yoomee, Mea Puella ve Mahakal2 arasında altılının kaderi belirlenir.