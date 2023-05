1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında İncifem, Enkanto, Erelda, Federer ve Canpolat Ağa birinciliği hedefe koyan taylar.

2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 3 şartlı yarışında Amiral Hold ve Utkunun Kızı çekişmesine Aynurnamat da katılabilir.

3.AYAK: İngiliz atlarının katıldığı KV-8 yarışında başarılı sonuçlara imza atan Like The Stars birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Torun Yusuf, Light Of Smart, Çelik Kardeşler ve Humble Warrior öne çıkan taylar.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki bölünen maiden yarışında Queen İsabelle, Süslü Menekşe ve Sky Of Thunder birinciliğe göz kırpan taylar.

6.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki yamaklara ait 4 şartlı yarışında Aden Perisi, Sanay, Yahyabey Gülü ve Üçgüzel çekişmesine Günyeli de katılabilir.

