  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Like The Stars
Like The Stars ERGUN ONARIR

Like The Stars

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.05.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında İncifem, Enkanto, Erelda, Federer ve Canpolat Ağa birinciliği hedefe koyan taylar.
2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 3 şartlı yarışında Amiral Hold ve Utkunun Kızı çekişmesine Aynurnamat da katılabilir.
3.AYAK: İngiliz atlarının katıldığı KV-8 yarışında başarılı sonuçlara imza atan Like The Stars birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Torun Yusuf, Light Of Smart, Çelik Kardeşler ve Humble Warrior öne çıkan taylar.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki bölünen maiden yarışında Queen İsabelle, Süslü Menekşe ve Sky Of Thunder birinciliğe göz kırpan taylar.
6.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki yamaklara ait 4 şartlı yarışında Aden Perisi, Sanay, Yahyabey Gülü ve Üçgüzel çekişmesine Günyeli de katılabilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA