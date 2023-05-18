Nurbek şanslı

1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap çekişmesinde Oğlum Utkun, Bone, Kanekonun Oğlu, Blue Thunder ve Bone öncelikli isimler. Sailor Kingdom sürprizde.

2.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Mamuşoğlu, Seçer Bey, Prens Cora ve Yalı Efesi öne çıkan isimler. Gubaz ve Tatavla yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların kumdaki 16 handikap yarışında Nakkaştepe, Mehlika Abla, Çamsakızı ve Bizim arasında birincilik düğümü çözümlenir.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Muharrem Abi, Mea Puella ve Lion Piece birinciliği hedefe koyan taylar.

5.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının kumdaki 15 handikap kapışmasında Kingsa, Dream Dust ve Hotflick birinciliğin güçlü adayları.

6.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının kapanıştaki 3 şartlı yarışında ikincilikleri birinciliğe çevirmek isteyen Nurbek favorim.

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