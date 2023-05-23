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Darlöy ERGUN ONARIR

Darlöy

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.05.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Last Tulip, My Sarayyerlim, King Slayer, Touch Of Color ve Karsambaç öne çıkan dişi .
2.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışını istim üstündeki Darlöy'ün kazanmasını bekliyorum.
Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.
3.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-6 'Ankara Gençlik Spor İl Md.' yarışında Arts Man, Hunting ve Antiochos birinciliği hedefleyen isimler.
4.AYAK: Arapların çim pistteki KV-6 yarışında Köçek, Egeberk, Kervantay ve Çakmakşah çekişmesine Ezerdöver de katılabilir.
5.AYAK: Birincilikle tanışamamış 4 yaşlı Arapların 19 şartlı yarışında Birşimşek, Aysar ve Kara Cibek kazanmaya daha yakın isimler.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 'satış 3' koşusunda Çıkmazhan, Işık Gece, Hızlı ve Serseri ile Kerkük öne çıkan isimler.
Leomord yeri olanlara.
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