1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Last Tulip, My Sarayyerlim, King Slayer, Touch Of Color ve Karsambaç öne çıkan dişi .

2.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışını istim üstündeki Darlöy'ün kazanmasını bekliyorum.

Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

3.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-6 'Ankara Gençlik Spor İl Md.' yarışında Arts Man, Hunting ve Antiochos birinciliği hedefleyen isimler.

4.AYAK: Arapların çim pistteki KV-6 yarışında Köçek, Egeberk, Kervantay ve Çakmakşah çekişmesine Ezerdöver de katılabilir.

5.AYAK: Birincilikle tanışamamış 4 yaşlı Arapların 19 şartlı yarışında Birşimşek, Aysar ve Kara Cibek kazanmaya daha yakın isimler.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların 'satış 3' koşusunda Çıkmazhan, Işık Gece, Hızlı ve Serseri ile Kerkük öne çıkan isimler.

Leomord yeri olanlara.

