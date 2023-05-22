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Uçankutlutay ERGUN ONARIR

Uçankutlutay

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.05.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların kumdaki 15 handikap yarışında Gecekralı, Yarımada, Uzaydestanı ve Mezithaber arasında birincilik düğümü çözülür.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Belkıs Ana, Milanaz, Mehmet Bey ve Demir Semend kazanmayı hedefe koyan taylar. Oğul Firuz yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Acarer, Eymenağa ve Bestekar öncelikli isimler. Balkanağası ve Sınır Tanımaz sürpriz bekleyenlere.
4.AYAK: Gr-3 "ORHANGAZİ" koşusunda Yollaraz, Halim Ağa, Berktimur, Bilirhan ve Güvendik birinciliği isteyen Arap atları.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen maiden yarışında formunu geliştirdiği görülen Uçankutlutay favorim. Güvenenler tek yazsın!
6.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Mittelmeer, Lady İrem ve Kertenkele Ferhat öne çıkan isimler. Zeynep Flight ve Sweps geniş oynayanlara.
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