1.AYAK: Arapların kumdaki 15 handikap yarışında Gecekralı, Yarımada, Uzaydestanı ve Mezithaber arasında birincilik düğümü çözülür.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Belkıs Ana, Milanaz, Mehmet Bey ve Demir Semend kazanmayı hedefe koyan taylar. Oğul Firuz yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Acarer, Eymenağa ve Bestekar öncelikli isimler. Balkanağası ve Sınır Tanımaz sürpriz bekleyenlere.
4.AYAK: Gr-3 "ORHANGAZİ" koşusunda Yollaraz, Halim Ağa, Berktimur, Bilirhan ve Güvendik birinciliği isteyen Arap atları.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen maiden yarışında formunu geliştirdiği görülen Uçankutlutay favorim. Güvenenler tek yazsın!
6.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Mittelmeer, Lady İrem ve Kertenkele Ferhat öne çıkan isimler. Zeynep Flight ve Sweps geniş oynayanlara.