1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin KV-7/ Hikmet Ataman koşusunda Çakalın Kızı ve Mira Linda öne çıkan taylar. September ve Yoome yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının KV-6 yarışında Beyaz Işık, O Bir Çelik ve Altıntepe birinciliği hedefe koyan taylar.

3.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin sentetikteki 1 şartlı yarışında Daywalker, Titanoboa, Ride The Lighting, Lifeguard ve Modeo birincilik adaylarım.

4.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Leonidas, Kızılşahin, Arapoviç ve Ciğerdelen arasında birincilik düğümü çözümlenir.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışını başarılı sonuçlar alan Sülotercan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakılabilir.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-8/Tevfik Çelikoğlu koşusunda Veni Vici, Jefe De Jefes, Urfa Aslanı, Mr Jingles, Oğuzun Rüyası ve Qualizto öne çıkan taylar.

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