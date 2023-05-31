1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 14 handikap yarışında Little Frankel, Dark Planet, Arsiyan, Gümüşhaneli ve Son Of The Hawk öne çıkan taylar.
2.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının 4 şartlı çim yarışında Aden Perisi, Eparyen, Selcan Hatun ve Toprak Tutkusu öne çıkan isimler. Uluarat yeri olanlara.
3.AYAK: İngilizlerin çimdeki açık Gr-2/ İsmet İnönü koşusunda favorim Burgas.
Sert rakiplerine rağmen Burgas'ın potoya uzanacağına inanıyorum.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-9/Cahit Aybek koşusunda Sforza Ring, Mr Jingles, Gracias Sinyor, My Private, Jefe De Jefes ve Bank Account öne çıkan taylar.
5.AYAK: İlk kez piste çıkan 3 yaşlı Arap taylarının 1 şartlı yarışında Le Patron ve Tomar birinciliğe göz kırpan taylar.
6.AYAK: Arapların çimdeki kapanış koşusunda Kılıç Mehmet, Gürboğa ve Darlanma öne çıkan Arap atları. Eküri destekli Horus sürprizde düşünülmeli.