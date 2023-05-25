1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 'satış 2' koşusunda Canagel, Baba Tahsin, Deli Yıldırım, Boğazlayan, Kleppe ve Lupo arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki maiden yarışında Good For You, Kapoğlubey, Mont Ventoux, King Usta ve Kafkas Gücü öne çıkan taylar.
3.AYAK: İngilizlerin 16 handikap çim yarışını formunu geliştiren Duty Beauty'nin kazanmasını bekliyorum.
Güvenenler tek yazabilir.
4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının 14 handikap yarışında Minguinho ve King Brothers çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.
5.AYAK: Araplarım çimdeki 14 handikap yarışında Kayalarlı, Mikser, Prenses Özgül ve Snowflake birinciliği hedefe koyan isimler.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Prenses Smyrna, Elden Ring ve Sert Tufan birinciliğe göz kırpan taylar.