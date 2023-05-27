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Adem Ağa ERGUN ONARIR

Adem Ağa

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.05.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 14 handikap yarışında Seaside Song, Fly Tiffany, Hoeyon, Crazy Horse, My Girl Lisa ve Yellow Jasmine öne çıkan taylar.
2.AYAK: Arapların çimdeki uzun 16 handikap yarışında Canseklavi, Seçer Bey, Kondubeyi ve Baş Alp arasında birincilik düğümü çözümlenir.
3.AYAK: Arapların KV-8 "İzmir Jandarma" koşusunda Pıtır, eküri destekli Bornovalım ve Tunç Siperi kaxanmaya yakın Arap atları.
4.AYAK: İngilizlerin kumdaki 14 handikap çekişmesinde Betelgeuse, Kanekonun Oğlu, Zaldır, Kuyruklu Yıldız ve Oğlum Anıl birincilik adaylarım.
5.AYAK: İngilizlerin kum pistteki 4 şartlı yarışını başarılı sonuçlara imza atan Sdem Ağa'nın kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 14 handikap yarışında Sultanyel, Hızlıer, Cesur Rüzgar ve Baş kısrak idman pistinde dikkat çeken Arap atları.
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