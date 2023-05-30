1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Alzenginoğlu, Baş At, Altıneken ve Al Bayhan öncelikle yazılmalı.
Muro Başkan ve Laz Fatih yeri olanlara.
2.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki 15 handikap yarışında Habbe, Prenses Di ve Kızım Tulu birinciliği hedefe koyan isimler.
3.AYAK: Arapların çim pistteki KV-6/ Necati Ünsal koşusunda ilk şansı Yenersultan'a veriyorum.
Kervantay ve Çığgüzeli de iddialı Arap atları.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden yarışında koştuğu 2 koşudan da ikincilikle ayrılan Vicious Beautiful birinciliğin en güçlü adayı.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 5 şartlı yarışında Şeref Han, No Name Hero, Ghost Cat ve Sharp Glass kazanmaya göz kırpan taylar.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Şah Kayra, Atlı Çağlayan, Kılıç Osman, Yağmur Güzeli ve Özarın daha şanslı isimler.