1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Alzenginoğlu, Baş At, Altıneken ve Al Bayhan öncelikle yazılmalı.

Muro Başkan ve Laz Fatih yeri olanlara.

2.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki 15 handikap yarışında Habbe, Prenses Di ve Kızım Tulu birinciliği hedefe koyan isimler.

3.AYAK: Arapların çim pistteki KV-6/ Necati Ünsal koşusunda ilk şansı Yenersultan'a veriyorum.

Kervantay ve Çığgüzeli de iddialı Arap atları.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden yarışında koştuğu 2 koşudan da ikincilikle ayrılan Vicious Beautiful birinciliğin en güçlü adayı.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 5 şartlı yarışında Şeref Han, No Name Hero, Ghost Cat ve Sharp Glass kazanmaya göz kırpan taylar.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Şah Kayra, Atlı Çağlayan, Kılıç Osman, Yağmur Güzeli ve Özarın daha şanslı isimler.

