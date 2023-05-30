  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Vicious Beautiful
Vicious Beautiful ERGUN ONARIR

Vicious Beautiful

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.05.2023, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Alzenginoğlu, Baş At, Altıneken ve Al Bayhan öncelikle yazılmalı.
Muro Başkan ve Laz Fatih yeri olanlara.
2.AYAK: Arap kısraklarının çimdeki 15 handikap yarışında Habbe, Prenses Di ve Kızım Tulu birinciliği hedefe koyan isimler.
3.AYAK: Arapların çim pistteki KV-6/ Necati Ünsal koşusunda ilk şansı Yenersultan'a veriyorum.
Kervantay ve Çığgüzeli de iddialı Arap atları.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden yarışında koştuğu 2 koşudan da ikincilikle ayrılan Vicious Beautiful birinciliğin en güçlü adayı.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 5 şartlı yarışında Şeref Han, No Name Hero, Ghost Cat ve Sharp Glass kazanmaya göz kırpan taylar.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Şah Kayra, Atlı Çağlayan, Kılıç Osman, Yağmur Güzeli ve Özarın daha şanslı isimler.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA