1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında Light Of Smart, Rider On The Rain, Cerkutay, Çelik Kardeşler ve Wien Prince öne çıkan taylar.

2.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Yahyahan, Batıray, Break The Chain, Sailor Kingdom, Matrix ve Zaldır arasında birincilik paylaşılır.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların kumdaki KV-6 yarışında Serdarefe ve Altıntepe öne çıkan taylar. Bu ikili kuponlarda ayrımsız yer almalı.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 1 şartlı yarışında Del Carmen, Captain Kenpachi, Old Romance ve Tornado Maiden öcelikli kısraklar.

5.AYAK: Arapların çim pistteki 3 şartlı yarışında formunu geliştiren Kral Çeko'ya öncelik tanıyorum. Güvenenler tek başına bırakabilir.

6.AYAK: Arapların kumdaki 14 handikap yarışında Oyamer, Köylümün Kızı ve eküri destekli Sedoşcan rakiplerine oranla daha şanslı Arap kısrakları.

