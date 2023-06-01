1.AYAK: Arapların yamaklara ait kumdaki 15 handikap yarışında Taşdemirbeyi, Canımbabam, Canova ve Bedinurzade öne çıkan isimler. Hattuşa yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-6/Uls.

Kadın Konseyi koşusunda Cantaloupe, Yoomee ve Caramel Macchiato birinciliğe göz kırpan taylar.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların kumdaki maiden yarışında Prenses Dilara, Hükümsüz, Oğlum Yunus, Cömertsoy, Özden Hanım ve Tamari öne çıkan taylar.

4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının çimdeki 2 kilometrelik KV-9 yarışında The Raptor'a öncelik tanıyorum. Formunu koruyan Dragon Fire de yazılır.

5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 5 şartlı yarışında 90 handikap puanıyla rakiplerine fark atan Boukephalos birinciliğin en güçlü adayı.

6.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının 3 şartlı yarışında Ahirdağ, Prenses Didem, Fidan Kızı, Prenses Songül ve Narin Kızım birincilik adaylarım.

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