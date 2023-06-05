1.AYAK: İngilizlerin kumdaki3 şartlı yarışında Soner Bey, Poker Face, Atiba, Zalın Oğlu ve Calibration öncelikli isimler.
Melina Hanım sürpriz.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap çekişmesinde Turbodizel, Kileyik, İlelebet, Ardahan, Firuze Sultan ve Hızlı Emel birincilik adaylarım.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki KV-8 yarışında Dragon Wings ve Masterclassman çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Dişi İngiliz taylarının çimdeki KV-7/Behzat Ilgaz koşusunu God Of Love'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: 3 yaşlı Arapların çim pistteki maiden yarışında Ahen Tay, Ulutekin, Menemen ve Baranın Gücü birinciliğe göz kırpan taylar.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 4 şartlı çim yarışında Yürek Star, Deli Yıldırım ve Bay Onur öne çıkan isimler.
Erşafak yeri olanlara.