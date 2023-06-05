1.AYAK: İngilizlerin kumdaki3 şartlı yarışında Soner Bey, Poker Face, Atiba, Zalın Oğlu ve Calibration öncelikli isimler.

Melina Hanım sürpriz.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap çekişmesinde Turbodizel, Kileyik, İlelebet, Ardahan, Firuze Sultan ve Hızlı Emel birincilik adaylarım.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki KV-8 yarışında Dragon Wings ve Masterclassman çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Dişi İngiliz taylarının çimdeki KV-7/Behzat Ilgaz koşusunu God Of Love'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların çim pistteki maiden yarışında Ahen Tay, Ulutekin, Menemen ve Baranın Gücü birinciliğe göz kırpan taylar.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 4 şartlı çim yarışında Yürek Star, Deli Yıldırım ve Bay Onur öne çıkan isimler.

Erşafak yeri olanlara.

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