1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Yiğiter, Kocayusuf, Ahirdağ, Naifoğlum, Çamdakızı ve Büyük Tınas öncelikli Arap atları.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Sky Of Thunder, Captain Leo, Faithful Spirit, Canpolat Ağa ve Alicia Of Fire öne çıkan taylar.

3.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının kumdaki 16 handikap yarışında Oğlum Fırat ve Kingsa çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

4.AYAK: İngilizlerin KV-8/Davide Franco koşusunda El Nino favorim.

Rakip yazacaklara Vaiz ve Delawera'yı işaretlemelerini öneririm.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Cumali Dayı, Blow The World ve Nagasaki finişe yakın taylar.

Moksha yeri olanlara.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Mezithaber, Bölükbey, Güneşkral ve Ateşbilek arasında birincilik düğümü çözümlenir.

