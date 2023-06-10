1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Yiğiter, Kocayusuf, Ahirdağ, Naifoğlum, Çamdakızı ve Büyük Tınas öncelikli Arap atları.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Sky Of Thunder, Captain Leo, Faithful Spirit, Canpolat Ağa ve Alicia Of Fire öne çıkan taylar.
3.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının kumdaki 16 handikap yarışında Oğlum Fırat ve Kingsa çekişmesi yaşanacak. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.
4.AYAK: İngilizlerin KV-8/Davide Franco koşusunda El Nino favorim.
Rakip yazacaklara Vaiz ve Delawera'yı işaretlemelerini öneririm.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Cumali Dayı, Blow The World ve Nagasaki finişe yakın taylar.
Moksha yeri olanlara.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Mezithaber, Bölükbey, Güneşkral ve Ateşbilek arasında birincilik düğümü çözümlenir.