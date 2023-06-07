1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 14 handikap yarışında Gülizar, Soy Kıran, Alavara, Boğaz Çocuğu, Uçan Kuzey ve Mirkızım kazanmaya daha yakın isimler.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların açık Gr-2/ Neame koşusunda Büyük Yıldız, Kurşunili ve Aydost öne çıkan isimler. Minnak yeri olanlara.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-9/ Niyazi Polatyar koşusunda Papagallo, Alakont, White Khan ve Poyri öne çıkan taylar.

4.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 22 handikap Sadettin Sükan koşusunda Aslan Luigi, Bikati, Tefobey ve Gold Power çekişmesi yaşanacak.

5.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Ciğerdelen, Gurbet Ateşi, Baş At, Savaşçıtay ve Jawelin arasıonda birincilik düğümü çözülür.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki Gr-3/ Vehbi Koç koşusunu Aegean Finale'nin kazanmasını bekliyorum. Güvenenler tek başına bırakabilir.

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