1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Speedy Eda başta yazılmalı.

Spas ve Hedefim Sensin de birincilikte gözü olan kısraklar.

2.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışı çekişmeli geçmeye aday.

Kılınçbey, Başkasap, Suleiman, Tekkurşun, Sevalcan ve Hattat öncelikli isimler.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin Gr-3/İçişleri Bakanlığı koşusunda Haçım, Aventus, Repair Man, Rock Solid ve Taizu birinciliği hedefe koyan taylar.

4.AYAK: 3 yaşlı Arapların KV-6/Cevat Gürkan koşusunda Perde Kız, Hazbalık, İsyan Ateşi ve Karacabey Şahı kazanmaya daha yakın taylar.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında formunu geliştiren Fluttershy öne çıkıyor.

Güvenenler tek başına bırakabilir.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanıştaki 'satış 2' koşusunda Be Brave ve Molto Allegro yeni sahip arayışındaki taylar.

Birlikte düşünülmeli.

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