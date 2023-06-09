1.AYAK: 4 yaşlı Arapların sentetikteki 14 handikap yarışında Bellatrix, Uğurlukan, Köroğlu, Toygunhan ve Uysal Kız öncelikli isimler. Özgüntaş sürprizde.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 3 şartlı yarışında Vertigo, Sound Of Heart, Arden Pasha ve Gold Cash birinciliğe göz kırpan taylar.

3.AYAK: İngilizlerin çimdeki KV-7 "Serdar Kemal Özçolak" koşusunda start alan 4 atın da birincilik şansı var, Age Of Fire başta 4 isme de şans verelim.

4.AYAK: Çimdeki uzun mwsafeli 16 handikap yarışında Grand Forever, Burakşah ve Povership birinciliği hedefe koyan İngiliz atları.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının maiden yarışında formunu geliştiren Avcıtokoçin ilk birinciliğini kazanmaya çok yakın. Güvenenler tek yazsın!

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki satış koşusunda Muro Başkan, Nizipli kalkan ve Asmin Hatun yeni sahip arayışındaki Arap atları.

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