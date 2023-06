1.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap yarışında Lady Karşıyaka, Anadolu Aşığı, Another Love, Kar Tanesi, Deep Delight ve Kandıra Güzeli öne çıkan kısraklar.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların 1 şartlı yarışında Dilçağ, İclal Hatun, Garmet ve Umay idman pistinde göze çarpan dişi taylar.

3.AYAK: Arapların çimdeki 2 kilometrelik KV-8/DHÖW 'Hilalüzzaman 25' koşusunda Yiğitkardeş ve Katıoğlu çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında Zisino, Fire Of Glory, Exclusive Lady, Trol Hope ve Queen Of Rap öne çıkan dişi taylar.

5.AYAK: Arapların kum pistteki 4 şartlı yarışında idmanda beğenilen Dostbağı'na öncelik tanıyorum. Enirsoy vr Şahsekin rakip yazacaklara 6.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının kapanıştaki bölünen 1 şartlı yarışında Atarca, Caneko ve Kiraz Çiçeği öne çıkan dişi taylar. Cennet Bahçesi sürprizde.

