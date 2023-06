1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kum pistteki 14 handikap yarışında Prens Hallo ve Camouflage birinciliği hedefe koyan taylar.

Tek at gibi düşünülmeli.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Bakla Kırı, Moya Azra, Elusive Knight ve Topaç Selahattin öne çıkan taylar.

Canpolat Ağa sürprizde.

3.AYAK: İngilizlerin 2 şartlı yarışında Scrapper Girl, Bushfire ve Wmurcott birinciliğe daha yakın isimler.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-8/ DHÖW "Gökçeada" koşusunu harika yarışlar koşan Büyükdünya'nın kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakılabilir.

5.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının 16 handikap yarışında Kırmızı Başlıklı Kız, Prenses Di, Kim Tutar Kızı, Selcan Hatun ve Firuze Sultan öncelikli isimler.

6.AYAK: 3 yaşlıların bölünen maiden yarışında Sky Of Thunder, Distınt Aras, Wild Storm, Feel The Smart, Dance With Angel ve Olympic Runner öne çıkan taylar.

