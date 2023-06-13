4. Ayak Tek

1.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Al Bayhan, Hayalet Şehir, Potoğlu ve Güzel Çocuk birinciliğe göz kırpan isimler. Yenerbey sürpriz.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Munzur, Le Patron, Kalbimdesin ve Çağlar Tay öne çıkan taylar. Masal Hatun yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların çimdeki 22 handikap kapışmasında Bornovalım, Muallim Halim, Özgürsu, Deniz Şövalyesi ve Tunçdağ birincilik adaylarım.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki yamaklara ait yarışında Neurosurgeon'a öncelik tanıyorum. Güvenenler sert rakiplerine rağmen tek yazabilir.

5.AYAK: Kumdaki 2 kilometrelik 16 handikap yarışında Anadolu Yıldızı, Miracle Of Victory ve Moldau arasında kazanan belirlenir.

6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kumdaki bölünen maiden yarışında Akınay, Önü Açık ve Arıyüz öne çıkan taylar. Akmanoğlu sürprizde düşünülmeli.

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