1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 'satış 2' koşusunda Big Gamble, Coco Jamboo, Süslü Menekşe, Captain Love ve Pax Romana arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: 3 yaşlı Arap kısraklarının maiden yarışında Şehnaz Tango, Şans Melodisi ve Şaşkova öne çıkan dişi taylar.

Tumbul Makber yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların kumdaki 4 şartlı mukavemet yarışında formunu geliştiren Adamım iyi koşacak.

Güvenenler kuponlarında tek geçebilir.

4.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait çimdeki 16 handikap yarışında Matrix, Ice Tea, Eyvah Uzun Mehmet ve Sailor Kingdom birincilik adaylarım.

5.AYAK: Dişi Arap taylarının bölünen maiden yarışında Ponçiktay, Arslanprenses, Sahilkızı ve Angel Of Mountains birinciliğe göz kırpan kısraklar.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin kapanıştaki 14 handikap yarışında Dubaiexpress, Crazy Queen ve Golden Fairy arasında kazanan belirlenir.

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