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Adamım ERGUN ONARIR

Adamım

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.06.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 'satış 2' koşusunda Big Gamble, Coco Jamboo, Süslü Menekşe, Captain Love ve Pax Romana arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap kısraklarının maiden yarışında Şehnaz Tango, Şans Melodisi ve Şaşkova öne çıkan dişi taylar.
Tumbul Makber yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların kumdaki 4 şartlı mukavemet yarışında formunu geliştiren Adamım iyi koşacak.
Güvenenler kuponlarında tek geçebilir.
4.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait çimdeki 16 handikap yarışında Matrix, Ice Tea, Eyvah Uzun Mehmet ve Sailor Kingdom birincilik adaylarım.
5.AYAK: Dişi Arap taylarının bölünen maiden yarışında Ponçiktay, Arslanprenses, Sahilkızı ve Angel Of Mountains birinciliğe göz kırpan kısraklar.
6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin kapanıştaki 14 handikap yarışında Dubaiexpress, Crazy Queen ve Golden Fairy arasında kazanan belirlenir.
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