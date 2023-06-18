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Deniz Efe ERGUN ONARIR

Deniz Efe

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.06.2023, 00:00
1.AYAK: Altılı zor bir koşu ile başlıyor.
Arapların 17 handikap yarışında Kocapolat, Başar, Şahahmet, Aslıyüce ve Ciğerdelen öncelikli isimler.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Lordum, Ak Katmerli, Kral ve Ben ile Tamercan birinciliği hedefe koyan taylar.
3.AYAK: Arapların açık Gr-2 "Babalar Günü' koşusunda birinciliği hedefleyen Deniz Efe favorim.
Rakip yazacaklara Demirperde'yi öneririm.
4.AYAK: İngilizlerin KV-8/Şadi Eliyeşil koşusunda Ardaşah, Subutai ve Azmantor kupayı kazanabilmenin hesabını yapan isimler 5.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Princesskhan, Eliminatör ve Vector arasında bu koşunun kaderi ve kazananı belirlenir.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Attargah, Kadirgün, Bahadır ve Enfes Tamer öne çıkan taylar. Rock Family yeri olanlara.
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