1.AYAK: Arapların sentetikteki 21 handikap yarışında Mübariz, Arapoviç ve Alevkıran öncelikli isimler. Halay yeri olanlarca işaretlenmeli.
2.AYAK: "Begüm Atman Karataş" koşusunda My Pretty Girl, Last Tulip, Lavender, Anadolu Rüyası, Pranayama ve Speedy Eda öne çıkan dişi taylar.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin Gr-3 Orhan Doğa Özsoy koşusunda Emil Kurjak, Alanalp, Dragon Wings, Son Of The Queen ve White Khan öne çıkan taylar.
4.AYAK: Arapların "İstiklal Savaşı" koşusunda Fuat Ağa ve eküri destekli Cancaner birincilik adaylarım. Derya Ateşi ve Deniz Efe daha sonra.
5.AYAK: İngilizlerin çimdeki "Arjantin Jokey Kulübü" koşusunu başarılı sonuçlara imza atan Go Hero'nun kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanıştaki maiden yarışında Anadolu Zaferi, İshakhan ve Kings Ransom birinciliğe göz kırpan taylar.