1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Dr. Aziz, Hippie Winner, Enkanto, Sidney Storm ve Candy Song öne çıkan taylar.

2.AYAK: Arapların çim pistteki 4 şartlı yarışında Kral Çeko, Kocayusuf ve Prenses Özgül öncelikli isimler.

Rindamin yeri olanlara.

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 3 şartlı yarışında başarılı sonuçlara imza atan Adem Ağa favorim. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 15 handikap yarışında Big Saddler, Macellaio Rifatto, Murad ve Bari arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Doru Güç, Wolf Toccet, Spectre Girl ve Batmanbeyi çekişmesine Nazgar da katılabilir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 3 şartlı yarışında Ateşbilek, Nakkaştepe ve Kılıçalper birinciliği hedefleyen Arap atları. Bol şanslar.

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