1.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin 1 şartlı yarışında Excited Girl, Giz ve Cansın Hatun öne çıkan dişi taylar. Nicobar yeri olanlara.

2.AYAK: 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının 15 handikap çekişmesinde Amelia, Paper Queen, Golden Key ve Estimate birinciliğe göz koyan kısraklar.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki KV-7 yarışında Doğan Kardeşler, Kaşmir Tay, Perde Kız, Altınender ve İsyan Ateşi arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Arapların kum pistteki uzun 22 handikap yarışında Kumbey ve Özakın öncelikli isimler. Bu ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Mor Salkım, Sol Naciente, Saadet Sultan, Brodbeck, Towards Victory ve Danielas Daughter çekişmesi yaşanacak.

6.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların bölünen 1 şartlı yarışını görenleri şaşırtan Be Eszters Dream'ın kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tercih edebilir.

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