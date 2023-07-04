1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Şimşek İzi, Özerdem, Soysalan, Soysalan ve Işık Gece arasında birincilik düğümü çözümlenir.

2.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 15 handikap çekişmesinde Anadolu Yıldızı, Kevin Lomax ve Efelerin Efesi arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların kumdaki KV-6/Yaşar Esin koşusunda Ömürünoğlu, Melihin İzi, Sonsilah ve Doğankardeşler arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki uzun 5 şartlı yarışında favorim Lady Sephora. Son 3 yarışını kazanan Saadet Sultan yeri olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap yarışında Hercai, Sahracan ve Bersun Ateşi öne çıkan isimler. Lemis sürprizde düşünülebilir.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Chestnut Candy, Queen Kıymet, Super Nice ve Touch Of Silver öne çıkan taylar. Potnia Theron daha sonra.

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