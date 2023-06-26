1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki yamaklara ait 16 handikap yarışında formunu yükselten Eyvah Uzun Mehmet favorim. Güvenenler tek yazabilir.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Müravi, Deniz Hat ve Bay Onur öne çıkan isimler.

Muhbir yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların kumdaki 4 şartlı yarışında Aydınefesi, Bahadır, Candarlı, Kayaların Efendisi ve Aslan Yüreklim öne çıkan taylar.

4.AYAK: Arapların çimdeki uzun 4 şartlı yarışında Gubaz, Atlı Ahmet, Anayurt ve Kurt Engin birinciliğe göz kırpan isimler. Silahlı sürprizde.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Uygar Bey, Afacan Ağa ve Master Runner kazanmayı hedefe koyan taylar.

6.AYAK: Arap kısraklarının kapanıştaki 14 handikap kapışmasında Lemis, Rüzgarsoy, Cüda ve Serendipity aeasında kazanan belirlenir.

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