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Eyvah Uzun Mehmet ERGUN ONARIR

Eyvah Uzun Mehmet

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.06.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki yamaklara ait 16 handikap yarışında formunu yükselten Eyvah Uzun Mehmet favorim. Güvenenler tek yazabilir.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Müravi, Deniz Hat ve Bay Onur öne çıkan isimler.
Muhbir yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: 3 yaşlı Arapların kumdaki 4 şartlı yarışında Aydınefesi, Bahadır, Candarlı, Kayaların Efendisi ve Aslan Yüreklim öne çıkan taylar.
4.AYAK: Arapların çimdeki uzun 4 şartlı yarışında Gubaz, Atlı Ahmet, Anayurt ve Kurt Engin birinciliğe göz kırpan isimler. Silahlı sürprizde.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Uygar Bey, Afacan Ağa ve Master Runner kazanmayı hedefe koyan taylar.
6.AYAK: Arap kısraklarının kapanıştaki 14 handikap kapışmasında Lemis, Rüzgarsoy, Cüda ve Serendipity aeasında kazanan belirlenir.
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