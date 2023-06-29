1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki maiden yarışında Akkaya Ateşi, Mystich Touch, Arutan ve Another World birinciliği hedefleyen taylar.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki 14 handikap yarışında Daye, Ruze ve Ilıç Esintisi öncelikli isimler.

Prenses Songül ve Duygudenizim sürprizde.

3.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Tatavla, Demir Koza, Kondubeyi, Ezhanım ve Uçuk arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

4.AYAK: İngilizlerin KV-8 "Konak Bld.

Bşk." koşusunda ilk şansı Full Throttle alıyor.

Oğlum Utkun ve Amiral Hold da kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının bölünen maiden yarışında Aegean Hope birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler tek başına bırakabilir.

6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında Golden Fairy, Peeny Royal, Crazy Horse ve Glory Box birinciliğe göz diken dişi taylar.

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