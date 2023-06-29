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Aegean Hope ERGUN ONARIR

Aegean Hope

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.06.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki maiden yarışında Akkaya Ateşi, Mystich Touch, Arutan ve Another World birinciliği hedefleyen taylar.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki 14 handikap yarışında Daye, Ruze ve Ilıç Esintisi öncelikli isimler.
Prenses Songül ve Duygudenizim sürprizde.
3.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Tatavla, Demir Koza, Kondubeyi, Ezhanım ve Uçuk arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: İngilizlerin KV-8 "Konak Bld.
Bşk." koşusunda ilk şansı Full Throttle alıyor.
Oğlum Utkun ve Amiral Hold da kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının bölünen maiden yarışında Aegean Hope birinciliğin en güçlü adayı. Güvenenler tek başına bırakabilir.
6.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışında Golden Fairy, Peeny Royal, Crazy Horse ve Glory Box birinciliğe göz diken dişi taylar.
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