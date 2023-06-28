Tomar şanslı

1.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının uzun çimdeki 3 şartlı yarışında ilk şansı Vertigo'ya veriyorum. Taylolo ve Firesign de kuponlarda yerlerini almalı.

2.AYAK: 3 yaşlı Arapların 1 şartlı Şövalye koşusunda Bertanhan, Tunçyılmaz, Gürselhan, Suzi Amca ve Mistic birinciliği hedefe koyan taylar.

3.AYAK: Arapların sentetikteki KV-6 Prof. Raif Durak koşusunda Yenersultan, Mavideniz, Köçek ve Lima arasında bu koşunun kaderi şekillenir.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap çekişmesinde John Baleycorn, Çakırlar ve The Glove birinciliğe göz koyan isimler.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen 1 şartlı Şövalye koşusunda idman pistinde beğenilen Tomar favorim. Güvenenler tek başına bırakabilirler.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların sentetikteki 3 şartlı yarışında Baba Zaman, Yücekan, Saadın Ateşi ve Olala arasında birincilik düğümü çözülür.

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