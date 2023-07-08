1.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun 5 şartlı yarışta El Patron, Oğlum Utkun ve Amiral Hold öne çıkan isimler. Batıray yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: 3 yaşlı maiden yarışında Taharga, Doğunun Oğlu, Daisy Girl, Güzel Tuba ve Tur Bindiren birinciliğe göz koyan taylar.

3.AYAK. 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının çim pistteki 14 handikap yarışında Enkanto, Yellow Jasmine ve Okdoru çekişmesi yaşanacak.

4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV-6 yarışı kıran kırana geçecek. Wild Hunter, Göz Göz Serkan, Babamerdo ve Wolf Toccet birincilik adaylarım.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen maiden yarışını formunu geliştirdiği gözlenen Karaca Hatun'un birinciliğe uzanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Acarer, Demir Nihat, Naldökenbeyi ve Kılıçalper çekişmesine Uzun Mehmet ve Holigan da katılabilir.

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