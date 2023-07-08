  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Karaca Hatun
Karaca Hatun ERGUN ONARIR

Karaca Hatun

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.07.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun 5 şartlı yarışta El Patron, Oğlum Utkun ve Amiral Hold öne çıkan isimler. Batıray yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: 3 yaşlı maiden yarışında Taharga, Doğunun Oğlu, Daisy Girl, Güzel Tuba ve Tur Bindiren birinciliğe göz koyan taylar.
3.AYAK. 3 yaşlı dişi İngiliz taylarının çim pistteki 14 handikap yarışında Enkanto, Yellow Jasmine ve Okdoru çekişmesi yaşanacak.
4.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin KV-6 yarışı kıran kırana geçecek. Wild Hunter, Göz Göz Serkan, Babamerdo ve Wolf Toccet birincilik adaylarım.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının bölünen maiden yarışını formunu geliştirdiği gözlenen Karaca Hatun'un birinciliğe uzanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Acarer, Demir Nihat, Naldökenbeyi ve Kılıçalper çekişmesine Uzun Mehmet ve Holigan da katılabilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA