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Gözpınarı ERGUN ONARIR

Gözpınarı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.07.2023, 00:00
1.AYAK: Dişi İngilizlerin uzundaki 16 handiKap yarışında Last Tulip, Sefam Olsun, Robin Star ve Miracle Of Viktory öne çıkan kısraklar.
2.AYAK: Arapların çimdeki 'satış 1' koşusunda Şahahmet, Galata Kulesi ve Birşimşek yeni sahip arayışındaki Arap atları.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 14 handikap yarışında Dordepel, Baba Hancı, Victory Danger ve Yamatai öne çıkan taylar.
Umutbey yeri olanlara.
4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının 2 kilometrelik KV-6 yarışını başarılı sonuçlara imza atan Gözpınarı'nın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: İngilizlerin çim plstteki 4 şartlı yarışında Ardaşah, Sun Time ve Golden Jet öne çıkan isimler. Black Lion sürprizde.
6.AYAK: Arapların çimdeki 16 handikap yarışında Yenerbey, Boğaz Çocuğu, Sarnıç Beyi, Başkasap ve Semih Star öncelikli isimler. Basgit daha sonra.
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