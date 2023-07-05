1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 16 handikap yarışında Sülotercan, Bay Onur, Naifoğlum ve Akgobak birinciliğe göz kırpan isimler.
2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin sentetikteki uzun 4 şartlı yarışında Sound Of Heart, Sphendone, Nailoğlum, Butragueno ve King Runner öne çıkan taylar.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların sentetikteki KV-9/M.Kemal Tamer koşusunda Katıoğlu, Dündarzade ve Berkenin Kızı arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 16 handikap yarışını formunu geliştiren Cool Star'dan başarı bekliyorum. Güvenenler tek başına bırakabilir.
5.AYAK: İngilizlerin çimdeki 'satış 4' koşusunda Yıldız Tozu, Luminescence, Anadolu Harikası ve Temurkhan arasında birincilik düğümü çözümlenir.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap çim yarışında Çağgür, Atlı Ahmet ve Javelin öne çıkan isimler. Karagül Can yeri olanlarca düşünülmeli.