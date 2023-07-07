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Anadolu Destanı ERGUN ONARIR

Anadolu Destanı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.07.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların maiden yarışında Güçlübey Mavisi, Kelebek Kaya, Cabire Hanım ve Gökçekurt öne çıkan taylar. Kubik Kızı yeri olanlara.
2.AYAK. İngilizlerin yamaklara ait 5 şartlı yarışında Polpoo, Prenses Khan, Kocavezir, Çakır Yıldızı ve Expectancy öncelikli isimler.
3.AYAK: Arapların çimdeki uzun 16 handikap yarışında Ateştay, Fotokızı, Elifnurgül ve Bir Matra çekişmesine Sabır Çiçeği de katılabilir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-7 İhsan Atçı koşusunda Mister Win, Kurtoba ve Rock Iron birinciliği hedefe koyan isimler.
Mahir Abi sürprizde.
5.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının bölünen maiden yarışında Can Umude, Bayındırlı Kız ve Özminel birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki dişi İngiliz taylarının 14 handikap yarışında formunu geliştiren Anadolu Destanı kazanmaya daha yakın isim olarak dikkat çekiyor.
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