1.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların maiden yarışında Güçlübey Mavisi, Kelebek Kaya, Cabire Hanım ve Gökçekurt öne çıkan taylar. Kubik Kızı yeri olanlara.

2.AYAK. İngilizlerin yamaklara ait 5 şartlı yarışında Polpoo, Prenses Khan, Kocavezir, Çakır Yıldızı ve Expectancy öncelikli isimler.

3.AYAK: Arapların çimdeki uzun 16 handikap yarışında Ateştay, Fotokızı, Elifnurgül ve Bir Matra çekişmesine Sabır Çiçeği de katılabilir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-7 İhsan Atçı koşusunda Mister Win, Kurtoba ve Rock Iron birinciliği hedefe koyan isimler.

Mahir Abi sürprizde.

5.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının bölünen maiden yarışında Can Umude, Bayındırlı Kız ve Özminel birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki dişi İngiliz taylarının 14 handikap yarışında formunu geliştiren Anadolu Destanı kazanmaya daha yakın isim olarak dikkat çekiyor.

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