1.AYAK: 3 yaşlı dişi Arapların maiden yarışında Güçlübey Mavisi, Kelebek Kaya, Cabire Hanım ve Gökçekurt öne çıkan taylar. Kubik Kızı yeri olanlara.
2.AYAK. İngilizlerin yamaklara ait 5 şartlı yarışında Polpoo, Prenses Khan, Kocavezir, Çakır Yıldızı ve Expectancy öncelikli isimler.
3.AYAK: Arapların çimdeki uzun 16 handikap yarışında Ateştay, Fotokızı, Elifnurgül ve Bir Matra çekişmesine Sabır Çiçeği de katılabilir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-7 İhsan Atçı koşusunda Mister Win, Kurtoba ve Rock Iron birinciliği hedefe koyan isimler.
Mahir Abi sürprizde.
5.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının bölünen maiden yarışında Can Umude, Bayındırlı Kız ve Özminel birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki dişi İngiliz taylarının 14 handikap yarışında formunu geliştiren Anadolu Destanı kazanmaya daha yakın isim olarak dikkat çekiyor.