1.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin kumdaki KV-8 yarışında No Hard, God Of Love, Kızım Çınar ve Dubai Express birinciliğe göz koyan dişi taylar.
2.AYAK: Arapların çimdeki 15 handikap çekişmesinde Editör, Bursa Efesi, Çerdiğin ve Macırmetin öncelikli isimler. Ufukbaba ve Keskin Tay sürprizde.
3.AYAK: 4 yaşlı dişi Arapların Gr-3/Nilüfer Hatun koşusunu başarılı sonuçlara imza atan Kurşunili'nin kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Feel The Smart, Blue Jasmine ve Perseverance kazanmayı hedefleyen taylar.
5.AYAK: 3 yaşlı Arap kısraklarının kumdaki 4 şartlı yarışında Yücekız, Aşk ve Gurur, Pamukçu öne çıkan dişi taylar. Diş Gülü yeri olanlara.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 14 handikap çim yarışında Master Runner, Hypnogaja, Gunef, Gracias ve Airfield arasında kazanan belirlenir.