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Candarlı ERGUN ONARIR

Candarlı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.07.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların kumdaki 5 şartlı yarışında Tumbul Çiçeği, Tunçdağ, Tuncer, Çabuk, Deniz Şövalyesi ve Aferdita birinciliğe göz kırpan isimler.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların kumdaki 4 şartlı yarışını birincilikleri art arda sıralayan Candarlı'nın başarı zincirine bir halka daha eklemesini bekliyorum.
3.AYAK: İngilizlerin "açık Gr-3 Seymenler" koşusunda Zolo Muum, Hayalet Kız ve Siempre arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin KV-7 Türksoy" koşusunda Fluttershy, Forlorn, Hanife Sultan ve Hard Off Hüsne öncelikli isimler. Lucky Storm sürprizde.
5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Dipliner'e öncelik tanıyorum.
Matralar Diyarı sert rakip olur. Gür Fırtınası'na dikkat!
6.AYAK: Kapanıştaki 15 handikap çim yarışında Kasap Ender, Kızım Tulu, Basgit, Hattat ve Güneşin Gülü birinciliği hedefleyen Arap atları.
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