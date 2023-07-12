1.AYAK: Arapların 22 handikap "Pertevniyal" koşusunda Vizigot, Kurtoba ve Koray öne çıkan isimler. Cambazoğlu ve Arapoviç yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında başarılı sonuçlara imza atan El Maestro favorim.

Güvenenler tek başına bırakabilir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin Gr-2 "Dolmabahçe" koşusunda Silent Wave, Anadolu Zamanı, Anarres, Beyond Ekpectation, Snow Bird ve Secret Eagle öncelikli isimler.

4.AYAK: 3 yaşlı Arap kısraklarının 5 şartlı yarışında Javaronok Goşa, Melanur, Fevkalade ve İkimiz çekişmesine Beyaz Gölge de katılabilir.

5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin maiden yarışında Massava, Queen Serenity, Runes, Girl Of Dora ve Cisterna Basilica öne çıkan dişi taylar.

6.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı yarışında Panagea ve Khancelot çekişmesi yaşanacak. Bu ikili kuponlarda yer almalı. Bol şanslar.

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