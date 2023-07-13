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Raks Star ERGUN ONARIR

Raks Star

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.07.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 14 handikap yarışında Elexus, Musharraf, Skipper, Linardo Can ve Köklü Kalo birinciliğe göz koyan taylar.
2.AYAK: Arapların kum pistteki 2 kilometrelik 17 handikap yarışında Özakın ve Başparmak öne çıkan isimler. Beyaz Adam sürprizde düşünülebilir.
3.AYAK: 3 yaşlı Arapların Gr-2 "Karacabey Tarım İşletmeleri" koşusunda Zincir Koparan, Karizmatik ve Kaşmir Tay birincilik adaylarım.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının KV-6 yarışında Giz, Bloom Dancer, Seherin Yeli ve Miracle arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 22 handikap yarışında Kocakaya tercihiyle Raks Star favorim. Güvenenler kuponlarında tek başına bırakabilir.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki maiden yarışında Amansız Güç, Yaşarsoy, Mir Asaf, Bilalcan, Ozankaya ve Akkor Ateş Birinciliği hedefleyen taylar.
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