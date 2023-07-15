5. ayak tek

1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Wien Prince, Hippie Winner, Gutshot, Rebellious ve Catch The Stars arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 16 handikap çekişmesinde Lady İrem, Tangül Hanım ve Duty Beauty arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Yiğiter, Bay Onur, Naifoğlum, Ahirdağ, Hızlı ve Serseri ve Prenses D idem birincilik adaylarım.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki KV-7 yarışında Yalı Efesi'ne öncelik tanıyorum.

İdmanda beğenilen Yürek Star sert rakip olarak düşünülmeli.

5.AYAK: İlk kez piste çıkan 2 yaşlı İngilizlerin 1 şartlı yarışını çalışmalarını hızlandıran Balance Of Power'in kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Arapların kumdaki satış 1 koşusunda Oğlum Mutlu, Altın Fırat, Nehirinoğlu ve Keleşhan arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.

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