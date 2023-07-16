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Hard Flood ERGUN ONARIR

Hard Flood

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.07.2023, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Canagel, Altın Şimşek, Varlıklışah, Taşkalp ve Bariton birinciliği hedefleyen Arap atları.
2.AYAK: Arapların çimdeki 2 kilometrelik 16 handikap yarışında Tatavla, Kondubeyi, Mamuşoğlu ve Mezitbaba öncelikli isimler. Demir Koza yeri olanlara.
3.AYAK: Çim pistteki KV-6 yarışında Yiğit Kardeş, Pıtır ve Tunç Siperi birinciliğe göz koyan Arap atları.
Sprint mesafesini iyi ayarlamak önemli.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki uzun 4 şartlı yarışında Coco Jamboo, Everything Alright, Golden Fairy ve Dream Dust kazanmaya yakın taylar. Bari sürpriz.
5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki kısa mesafe 4 şartlı yarışını formunu geliştirdiğini kanıtlayan Hard Flood'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanoştaki 15 handikap koşusunda Keen Eye, Candy Rose ve Nagasaki birinciliğe göz kırpan taylar.Miss Why Not daha sonra.
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