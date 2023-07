1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Canagel, Altın Şimşek, Varlıklışah, Taşkalp ve Bariton birinciliği hedefleyen Arap atları.

2.AYAK: Arapların çimdeki 2 kilometrelik 16 handikap yarışında Tatavla, Kondubeyi, Mamuşoğlu ve Mezitbaba öncelikli isimler. Demir Koza yeri olanlara.

3.AYAK: Çim pistteki KV-6 yarışında Yiğit Kardeş, Pıtır ve Tunç Siperi birinciliğe göz koyan Arap atları.

Sprint mesafesini iyi ayarlamak önemli.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki uzun 4 şartlı yarışında Coco Jamboo, Everything Alright, Golden Fairy ve Dream Dust kazanmaya yakın taylar. Bari sürpriz.

5.AYAK: İngilizlerin çim pistteki kısa mesafe 4 şartlı yarışını formunu geliştirdiğini kanıtlayan Hard Flood'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kapanoştaki 15 handikap koşusunda Keen Eye, Candy Rose ve Nagasaki birinciliğe göz kırpan taylar.Miss Why Not daha sonra.

