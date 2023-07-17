1.AYAK: Arapların kumdaki 16 handikap yarışında Canımbabam, Efeer, Altındere, Şahsekin ve Alligator öncelikli isimler.

Dumanoğlu ve Erlikhan yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki satış 2 koşusunda Cambaz ve Çakırlar öne çıkan atlar. Üçüncü atı yazmak isteyenlere Dancing Adder'i öneririm.

3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin Gr-3/ Bursa Bşh. Bld. Bşk. koşusunda Lord Of Pelennor, Masterclassman ve Dragon Wings birinciliği hedefe koyan taylar.

4.AYAK: Araplarun çim pistteki KV-7 yarışında Mister Win, Çığgüzeli, Vizigot ve Tuncer arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

5.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının çimdeki 5 şartlı yarışında formunu geliştiren Naturel kazanmaya yakın. Güvenenler tek başına bırakabilir.

6.AYAK: İngilizlerin14 handikap çim yarışında Kanekonun Oğlu, King Of Solid, Bakırcı, Zaldır, Köstenceli ve Real Champion birincilik adaylarım.

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