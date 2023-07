1.AYAK: Dişi İngilizlerin 14 handikap yarışında New Melbourne, Yaz Kızım, Mor Salkım, Towards Wictory, Sound Of Glory ve Anadolu Şekeri öne çıkan kısraklar.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Lady Capella, Tayyar Ali, Madam Cracle, Aegean Spirit ve Getto öne çıkan taylar.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların kumdaki KV-8 yarışını formunu geliştiren Baytosunoğlu'nun kazanmasını bekliyorum.

Güvenenler tek başına bırakabilir.

4.AYAK: İngilizlerin kum pistteki 5 şartlı yarışında Bebesha ve Fortissimum çekişmesini izleyeceğiz. Bedestan rakiplerinin hatasını kollayacak.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Semih Star, Uçan Kardeş, Lazfatih ve Cangeldi arasındaki birincilik düğümü çözüme kavuşur.

6.AYAK: Arapların çimdeki 4 şartlı kapanış koşusunda Özgürsu, Yenerbey ve Erkmen öncelikli isimler. Gökçebayır yeri olanlarca düşünülmeli.

