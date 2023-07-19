1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap yarışında Mister Proteo, Ray Of Light ve İshakhan öne çıkan taylar. Anadolu Fatihi ve Sidney Stars yeri olanlara.

2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Abdül, Anadolu Lideri, Bright ve Nicolica birinciliği hedef tahtasına oturtan taylar.

3.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının Gr-3/ Kocatepe koşusunda favorim Emil Kurjak.

Rakip yazacaklara Nirvana'ya şans tanımalarını öneririm.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 21 handikap yarışında Grand Forever, Tarmatebebi, Powership, Süpürücü ve Rotavatör birincilik adaylarım.

5.AYAK: Arapların çimdeki uzun 17 handikap çekişmesinde Ağa Turbo, Yürek Star ve Oğlum Utku öncelikli isimler.

Tatmar Bey sürprizde düşünülmeli.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki satış 2 koşusunda Kızıl Şahin, Galata Kulesi, Ulubatur ve Yıldızefe yeni ahır arayışındaki Arap atları.

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