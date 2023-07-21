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Arts Man ERGUN ONARIR

Arts Man

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.07.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin sentetikteki 15 handikap yarışında Vertigo, Endless Time ve King Runner birinciliği hedefe koyan taylar.
2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden yarışında Northshield, Paladin, Tit For Tat, Extreme Star ve Fidle Away birincilik adaylarım.
3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki KV-8/ Ahmet Atman koşusunu sert rakiplerine rağmen formunu koruyan Arts Man'ın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Arapların çimdeki KV-7 yarışında Deniz Şövalyesi, Gökçe Hatun, Lima ve Bilirhan öncelikli isimler. Yetim Ali ve Alda Gör yeri olanlara.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Halleluka, Sky One ve Stormy River ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.
6.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap yarışında Halay, Arısan, Zafer Rüzgarı ve Gecekralı öne çıkan isimler.
Cüda ve Cesurbuğra sürprizde.
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