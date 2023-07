1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin sentetikteki 15 handikap yarışında Vertigo, Endless Time ve King Runner birinciliği hedefe koyan taylar.

2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden yarışında Northshield, Paladin, Tit For Tat, Extreme Star ve Fidle Away birincilik adaylarım.

3.AYAK: İngilizlerin çim pistteki KV-8/ Ahmet Atman koşusunu sert rakiplerine rağmen formunu koruyan Arts Man'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Arapların çimdeki KV-7 yarışında Deniz Şövalyesi, Gökçe Hatun, Lima ve Bilirhan öncelikli isimler. Yetim Ali ve Alda Gör yeri olanlara.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin bölünen maiden yarışında Halleluka, Sky One ve Stormy River ilk birinciliğin peşinden koşan taylar.

6.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap yarışında Halay, Arısan, Zafer Rüzgarı ve Gecekralı öne çıkan isimler.

Cüda ve Cesurbuğra sürprizde.

