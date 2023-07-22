1.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Taharga, Rüzgarkanat, Kamber Bey, İyisoy ve Dolamaç birinciliğe göz kırpan taylar.

2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının KV-7 Buca Kaymakamlığı koşusunu formunu geliştiren Acar Tay'dan başarı bekliyorum.

Tek başına bırakılabilir.

3.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap yarışında Kral Çeko, Mikser, Şintay ve Köyağası Demir öncelikli isimler. Çerdiğin sürprizde.

4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında ilk şansı Macellaio Rifatto'ya veriyorum. Ulubey ve Big Saddler sert rakiplerdir.

5.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Tangül Hanım, La Nina ve Gracias öne çıkan isimler. Mea Puella yeri olanlarca düşünülmeli.

6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının kapanıştaki bölünen maiden yarışında Başaran Bey, Argalı, Doğunun Oğlu ve Canım Hediye birinciliği gözleyen isimler.

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