  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Acar Tay
Acar Tay ERGUN ONARIR

Acar Tay

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.07.2023, 00:00
1.AYAK: 3 yaşlı Arapların çimdeki maiden yarışında Taharga, Rüzgarkanat, Kamber Bey, İyisoy ve Dolamaç birinciliğe göz kırpan taylar.
2.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının KV-7 Buca Kaymakamlığı koşusunu formunu geliştiren Acar Tay'dan başarı bekliyorum.
Tek başına bırakılabilir.
3.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap yarışında Kral Çeko, Mikser, Şintay ve Köyağası Demir öncelikli isimler. Çerdiğin sürprizde.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin kumdaki 16 handikap yarışında ilk şansı Macellaio Rifatto'ya veriyorum. Ulubey ve Big Saddler sert rakiplerdir.
5.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Tangül Hanım, La Nina ve Gracias öne çıkan isimler. Mea Puella yeri olanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının kapanıştaki bölünen maiden yarışında Başaran Bey, Argalı, Doğunun Oğlu ve Canım Hediye birinciliği gözleyen isimler.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA