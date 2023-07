1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Blue Seal, Hippie Winner, Yahyahan ve King Jackson öncelikli isimler. Ice Tea sürpriz.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin yamaklara ait 4 şartlı yarışında Utkunun Kızı, Very Gold, Duty Beauty, Thunder Jest ve Cool Image kapışacak.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Gürkan Bey, Demirkardeşler ve İzbandot birinciliğe göz kırpan taylar.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-8 yarışında kilo dezavantajına rağmen kalitesi bilinen Büyükdünya birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Spectre Girl, Aegean Queen, Love Action ve Roza Is Here çekişmesine Battlecat da katılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 5 şartlı çim yarışında İstanbul Muhafızı, Anayurt ve Prens Cora arasında birincilik düğümü çözülür.

