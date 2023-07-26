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Moonlight Fairy ERGUN ONARIR

Moonlight Fairy

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.07.2023, 00:00
1.AYAK: Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Mavi Deniz, Tuncer, Şanverdi, Subike ve Aferdita birinciliği gözüne kestiren isimler.
2.AYAK: 3 yaşlı Arapların sentetikteki 5 şartlı yarışında Azimli, Altıntepe ve Mucize Han öne çıkan taylar. Kayaların Efendisi yeri olanlara.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin açık Gr-2/ Santalin koşusunda birinciliği hedefe koyan Midnight Fairy birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
4.AYAK: İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Vector, Special One, Yıldız Tozu ve Kopdağ öne çıkan isimler. Judgment sürprizde düşünülebilir.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki 16 handikap çekişmesinde Yücekan, Sülotercan ve Magnifique birinciliği kollayan Arap atları.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 3 şartlı çim yarışında Arapçelik, Çiçek Hanım, Umberto ve Dilan Kız kazanmayı hedefe koyan isimler.
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