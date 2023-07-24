1.AYAK: Arapların kumdaki 15 handikap yarışında Ateşbilek, Bakgör ve Ragner birinciliğe göz diken Arap atları. Çivici sürprizde.

2.AYAK: 3 yaşlı dişi İngilizlerin 15 handikap çekişmesinde Zisino, Golden Fairy, Medid Gray ve Blue Jasmine öne çıkan kısraklar. Ulan Ude yeri olanlara.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların açık Gr-3 yarışında Melihin İzi, Serdarefe, Belkıs Ana, Hindikuş ve Aydınefesi birinciliği hedefe koyan taylar.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-6 Domaniç koşusunda Harem Ağası, Tokateş ve Gideros öncelikli isimler. Büyük Tınas yeri olanlarca işaretlenmeli.

5.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında formunu geliştiren Kınalıgirl kazanmaya yakın. Tek yazamayanlara Kandırabeyini öneririm.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 4 şartlı yarışında Biba Han, Lebron, Kara Akrep ve Grand Mission öncelikli isimler.

Synchronıcity can yakabilir, dikkat.

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